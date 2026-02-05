Gamme SRX900
La série JBL SRX900 s’enrichit de trois enceintes amplifiées point source en bois, pilotées par le logiciel Performance. Compatibles en phase avec les systèmes SRX906LA et SRX910LA, elles peuvent être utilisées en front-fill, en autonome ou, selon les modèles, en retour de scène. Les SRX912M (12”) et SRX915M (15”) délivrent 880 W pour un SPL maximal de 133 et 134 dB. Le SRX922 (2 × 12”) est une enceinte trois voies de 2 500 W atteignant 137 dB SPL. L’ensemble est équipé de moteurs de 1,5” et de presets dédiés.