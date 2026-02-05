GigaCore 10t-IP

Le Luminex GigaCore 10t-IP est un switch réseau destiné aux applications de tournée, d’événementiel et de parcs à thèmes. Il intègre la technologie de redondance RLinkX et prend en charge le PoE++ jusqu’à 210 W. Il offre une capacité de commutation de 56 Gbps, compatible 10 G, et supporte des trames Ethernet étendues jusqu’à 12 000 MTU. La gestion des flux repose sur la segmentation VLAN (Groups), l’agrégation MultiLinkX et l’IGMP snooping activé par défaut. Il dispose d’un gestionnaire de profils et de 1 Go de mémoire vive.

GigaCore O26-I

Le Luminex GigaCore O26-I est un switch réseau destiné aux intégrations de systèmes et aux installations fixes. Comme le 10t-IP, il intègre RLinkX ainsi qu’une gestion avancée via la segmentation VLAN (Groups) et l’agrégation de liens MultiLinkX. Il offre une capacité de commutation de 760 Gbps et un débit de 565,48 Mpps. Le système prend en charge l’IGMP snooping (V1/V2/V3) par défaut et accepte des trames Ethernet étendues jusqu’à 9 216 MTU. La configuration s’appuie sur un gestionnaire de profils et 1 Go de mémoire vive.