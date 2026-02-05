Amber Bar

Amber Bar est une barre LED équipée de trois LEDs COB ambre de 50 W ainsi que de 90 LEDs RVB trois-en-un de 0,3 W. Elle délivre une température de couleur de 1 800 K et offre une durée de vie des LED supérieure à 50 000 h. Le variateur est réglable de 0 à 100 % de manière linéaire et la fonction stroboscopique atteint jusqu’à 30 flashs par seconde. Le contrôle s’effectue via DMX512, en modes automatique, maître-esclave ou sonore, avec 6, 14 ou 57 canaux DMX. Elle dispose d’un écran LED et d’une alimentation 100 – 240 VAC avec entrées/sorties powerCON, pour une consommation maximale de 200 W. Ses dimensions sont de 745 × 150 × 165 mm et son poids est de 3,25 kg.

Kolor Move Bar 10 × 30 W

Kolor Move Bar 10 × 30 W est une barre motorisée équipée de 10 LEDs RVBB quatre-en-un de 30 W dédiées à l’effet beam, avec un angle de faisceau de 3,5°. Elle intègre également 120 LEDs blanc chaud/blanc froid deux-en-un pour les fonctions stroboscopiques et les effets. L’angle de Tilt est de 180° et le variateur est linéaire de 0 à 100 %, avec un strobe pouvant atteindre 25 flashs par seconde. Le pilotage s’effectue via DMX512, en modes automatique, maître-esclave ou sonore, avec 19 ou 57 canaux DMX. Elle dispose d’un écran LED et d’une alimentation 100 – 240 VAC avec entrées/sorties powerCON, pour une consommation maximale de 320 W. Ses dimensions sont de 865 × 85 × 80 mm pour 4,98 kg sur la balance.