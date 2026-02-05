Nettuno L28

Le Nettuno L28 comprend deux haut-parleurs de graves ferrite de 8’’ et un moteur de compression néodyme de 1,4’’ avec bobine de 3’’, alimenté par un amplificateur RMS 1 000 W avec DSP et filtrage FIR. Le guide d’ondes symétrique assure efficacité et compacité. Jusqu’à 20 enceintes peuvent être configurées via deux encodeurs rotatifs, avec presets de couplage et HFC. Avec 100° de dispersion horizontale, il couvre uniformément les salles de taille moyenne. Associé aux subwoofers S181 ou S182, il forme un système évolutif pour des publics allant jusqu’à 5 000 personnes.

Nettuno S182

Le Nettuno S182 est un subwoofer actif qui intègre deux haut-parleurs ferrite de 18’’ avec des bobines mobiles doubles de 4’’, alimentés par un amplificateur de 2000 W RMS, offrant une réponse contrôlée jusqu’à 35 Hz. Le DSP intégré permet une configuration rapide grâce à des presets pour différentes configurations, notamment FOH, cardioïde et empilée. Conçu pour la tournée comme pour l’installation fixe, le S182 peut être associé au Nettuno L28 pour constituer un système de graves cohérent et modulable.

MiniBO-5M

Le MiniBO-5M est une enceinte active deux voies compacte et polyvalente, conçue pour l’installation professionnelle, mais adaptée aussi aux usages multimédia et petites sonorisations. Elle intègre un mixeur deux canaux et la connectivité Bluetooth stéréo. Un DSP avec quatre presets optimisables selon l’emplacement assure un son clair et équilibré. Alimentée par un amplificateur classe D de 60 W RMS (120 W crête), elle associe un woofer de 5,25’’ et un moteur de compression de 1’’ dans un boîtier en polypropylène léger. L’installation est rapide grâce à deux points de suspension M10 et à la compatibilité avec supports muraux ou inclinables optionnels.