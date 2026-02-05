MSM4320

La gamme Netgear M4350 comprend désormais des modèles destinés aux environnements AV, broadcast et IT. Le switch managé Netgear M4350-16M4V (MSM4320) propose 16 ports PoE++ 2.5G, dont huit connecteurs Neutrik etherCON, ainsi que quatre liaisons montantes 25G SFP28. Il intègre des connecteurs verrouillables Neutrik, avec options opticalCON et powerCON. L’appareil prend en charge le protocole SMPTE ST 2110 avec les modes Grandmaster et Boundary Clock. Des LEDs multicolores par port indiquent les profils AV configurés.

CSM4316

Le switch managé M4350-16C (CSM4316) de la gamme M4350 dispose de 16 ports 100G QSFP28 destinés aux cœurs de réseau et aux déploiements nécessitant une forte capacité en bande passante. Il prend en charge le protocole SMPTE ST 2110 ainsi que les modes Grandmaster et Boundary Clock. L’appareil comporte des alimentations redondantes et la fonction de châssis virtuel. La configuration peut être réalisée via l’interface AV OS, tandis que des LEDs multicolores par port indiquent l’état ou le profil associé.

Netgear Engage 2.4

La version 2.4 du contrôleur logiciel Netgear Engage ajoute une fonction de provisionnement hors ligne. Elle permet de concevoir et configurer des sites virtuels comprenant switches, routeurs et points d’accès Wi-Fi 7 sans connexion à du matériel physique. Les configurations peuvent ensuite être appliquées aux équipements réels lors de l’installation. Le logiciel conserve la gestion centralisée des profils AV certifiés pour Dante, Q-SYS et SMPTE ST 2110, automatise la mise en place des VLAN et du multicast via IGMP Plus et permet la création de modèles réutilisables pour les déploiements ultérieurs.