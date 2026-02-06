SCENA 600 IP Z RGBALC FR

Le SCENA 600 IP Z RGBALC FR est un projecteur fresnel de 600 W 6-en-1 RVBALC conçu pour des usages scéniques professionnels en extérieur. Il délivre une lumière avec un mix homogène de 1800 K à 20 000 K et dispose d’un zoom motorisé réglable entre 10° et 90°, permettant d’adapter la diffusion selon l’étendue de la scène ou l’effet recherché. L’absence de ventilation assure un fonctionnement silencieux, adapté aux environnements sensibles au bruit comme les théâtres ou opéras.

SCENA 600 IP Z MW PR

Le SCENA 600 IP Z MW PR est un projecteur découpe de 600 W multi-blancs conçu pour des usages scéniques professionnels en extérieur. Il délivre une lumière avec un mix homogène de 2 700 K à 5 700 K et intègre un zoom motorisé réglable entre 15° et 30°, facilitant l’ajustement de la couverture lumineuse selon l’application. Son fonctionnement sans ventilation interne permet une utilisation silencieuse dans des contextes scéniques exigeant une faible émission sonore.

SCENA 80 IP Z MW PR

Le SCENA 80 IP Z MW PR est un projecteur LED de 80 W, lumière multi-blancs (MW = Multi White ; blanc chaud+blanc froid 2-en-1), avec zoom motorisé (« Z ») et indice de protection IP65 pour usage extérieur. Conçu pour des applications scéniques, installations événementielles ou décors architecturaux, il se caractérise par sa compacité et sa polyvalence pour un éclairage d’appoint ou complémentaire. Il fonctionne sans ventilation interne, ce qui contribue à un niveau sonore réduit.

ULTRA Z 740 FC IP

Le projecteur NICOLS ULTRA Z 740 FC IP est un PAR LED extérieur avec zoom, certifié IP65, destiné aux scènes, festivals, éclairage architectural ou installations événementielles. Il intègre des fonctionnalités RVBL et les protocoles DMX512/RDM pour le pilotage. Équipé de 7 LEDs de 40 W et d’un rendu colorimétrique RVBL, il fournit une intensité adaptée à la création d’ambiances précises dans un format compact et robuste. L’ULTRA Z 740 FC IP propose différentes courbes de dimmer ainsi qu’un blackout instantané.