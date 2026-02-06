sonomag
ISE2026 – Novastar

6 Fév 2026 | News Divers

239 SONOMAG PREVIEW ISE 2026 NovaStar Infinity Solution

Infinity

Les écrans LED sont utilisés dans de nombreux contextes d’affichage, en intérieur comme en extérieur. Alors que la progression des technologies MLED accroît les exigences en précision d’image et en performances visuelles, la technologie PWM, utilisée pour piloter les puces LED, peut constituer une limite de performance. La solution Infinity de NovaStar combine une architecture de pilotage hybride PWM+PAM, des algorithmes de traitement et une plateforme de contrôle afin de répondre à ces contraintes techniques.

