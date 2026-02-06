Infinity
Les écrans LED sont utilisés dans de nombreux contextes d’affichage, en intérieur comme en extérieur. Alors que la progression des technologies MLED accroît les exigences en précision d’image et en performances visuelles, la technologie PWM, utilisée pour piloter les puces LED, peut constituer une limite de performance. La solution Infinity de NovaStar combine une architecture de pilotage hybride PWM+PAM, des algorithmes de traitement et une plateforme de contrôle afin de répondre à ces contraintes techniques.