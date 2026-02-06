FLYPV 1700

Pour alimenter les systèmes en énergie solaire et accroître leur autonomie, des structures solaires adaptées aux événements sont proposées. Le FlyPV 1700 est une station solaire mobile conçue par PikiP pour répondre aux usages du secteur événementiel et aux contraintes de terrain. Elle intègre quatre panneaux solaires dans un flight-case compact (4 × 435 Wp) et peut être mise en place en environ cinq minutes par deux personnes, sans outils. L’équipement est compatible avec les batteries standard et peut être utilisé en installations mobiles ou fixes.

VTL218

Le VTL218 est un subwoofer double 18’’, intégré à la série Stage LT. Son chargement hybride par résonateurs assure un fonctionnement efficace de 37 à 250 Hz (97 W pour 102 dB(A) équivalents). Les résonateurs ont été conçus pour limiter la vitesse d’air et maintenir une réponse linéaire à fort niveau. La dispersion pseudo-omnidirectionnelle permet des configurations cardioïdes. Des emplacements pour tube de 35 mm assurent la compatibilité avec le module VCH30. La série Stage LT associe le VTL218 à un module large bande à courbure constante pour des scènes autonomes en énergie.