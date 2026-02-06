Astra Profile500LTIP

L’Astra Profile500LTIP est une lyre profile compacte IP65 équipée d’une source LED blanche de 500 W pour un flux de près de 25 000 lm. Dédié aux projections longues portées pour des applications en spectacle ou TV, ce luminaire offre un zoom de 4,2 à 50,1°, appuyé sur une large lentille frontale de 156 mm. Il dispose d’une trichromie CMJ et d’un CTO linéaire, d’un système de couteaux asservis et d’un grand nombre d’effets superposables : roue de huit gobos fixes, roue de sept gobos rotatifs, prisme circulaire quatre facettes, prisme linéaire six facettes, roue d’animation, iris et deux filtres frost.

Muse Profile70 CT+

Le Muse Profile70 CT+ est une lyre profile compacte équipée d’une source LED à six composantes couleur de 1 000 W, fournissant un flux supérieur à 21 000 lm. Elle intègre la calibration Spektra, offrant un indice de rendu des couleurs élevé (IRC >98, R9 >97, TLCI >97) et un rendu homogène entre unités dans l’espace colorimétrique CIE1931. La lyre dispose d’un zoom de 5,9 à 49,7 °, de deux roues de gobos rotatifs, d’une roue d’animation, d’un iris, d’un prisme, d’un frost linéaire et d’un système de découpe asservie, pour des applications nécessitant un contrôle précis de l’éclairage, comme la TV, la captation, le théâtre ou l’opéra.