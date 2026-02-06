GTX7C

Le line array GTX7C de TT Audio est équipé d’un double haut-parleur de 7’’ et d’un moteur de 3’’, avec le cardio actif assuré par deux haut-parleurs de 5,5’’. Il fournit un niveau maximal de 140 dB SPL sur une plage de fréquences de 50 Hz à 20 kHz, avec une réjection arrière moyenne d’environ 22 dB. Sa directivité est de 120° × 20°, et sa masse de 25 kg. Cette configuration permet un contrôle précis de la dispersion sonore sur toute la bande passante.

Evox J9, J9MIX, J11

La série Evox de RCF comprend trois modèles : Evox J9, Evox J9mix et Evox J11. Chaque enceinte utilise un moteur à chambre de compression de 1,75’’, une ligne de haut-parleurs de 3’’ pour le médium et un haut-parleur de 12’’ pour le bas du spectre. Le J9 atteint 130 dB SPL sur une plage de 40 Hz à 20 kHz, le J11 132 dB SPL sur 37 Hz à 20 kHz. Le J9mix inclut un mixeur avec connectivité Bluetooth pour le streaming audio et le contrôle.

KPS

La série KPS regroupe des amplificateurs et mixeurs pour installations fixes, disponibles en deux, quatre ou huit canaux avec des puissances de 160 W à 800 W. Certains modèles intègrent Dante et un DSP embarqué. Ils peuvent être pilotés via une application (réseau et Wi-Fi) ou par les protocoles Crestron, AMX, Q-SYS et Control4. Des panneaux muraux permettent de contrôler le volume et les sources par zone. Les mémoires DSP contiennent les presets pour les enceintes RCF.