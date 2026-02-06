Gamme Icon
La gamme Icon regroupe trois projecteurs à lentille Fresnel LED : F4 (100 W), F6 (350 W) et F8 (600 W, équivalent à un 2 kW traditionnel). Ils offrent une gradation sur 18 bits et peuvent être contrôlés via CRMX/RDM, NFC, ROXX.APP ou KLSTR. La lyre est interchangeable avec une lyre PO pour plateau TV ou cinéma. Le chariot, mobile lors du réglage du zoom 9°‑50°, intègre le module LED RVBALC (IRC > 98). La série est IP65, ce qui permet une utilisation dans différents environnements et facilite le nettoyage.