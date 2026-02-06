sonomag
SONO Mag le magazine de l'évènementiel

Reportages

Bancs d'essais

Tutoriels

Vidéos

S'abonner
s'abonner

ISE2026 – Shure

6 Fév 2026 | News Son

248 SONOMAG PREVIEW ISE SHURE MXA320

MXA320

Shure présente le Microflex Advance MXA320, un microphone de table conçu pour les environnements AV et IT. Il intègre la technologie Steerable Coverage améliorée et le traitement IntelliMix embarqué pour un son clair et homogène. Le MXA320 peut être configuré via le logiciel Shure Designer et géré à distance avec ShureCloud, ce qui facilite le déploiement et la standardisation dans les petites et moyennes salles. Il est compact et discret, compatible avec Microsoft Teams et Zoom, et adapté à des installations à grande échelle dans différents types de salles de réunion.

Abonnez-vous

et accédez à l’ensemble des contenus en illimité

S'abonner
abonnement sonomag
Loading...