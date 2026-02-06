MXA320
Shure présente le Microflex Advance MXA320, un microphone de table conçu pour les environnements AV et IT. Il intègre la technologie Steerable Coverage améliorée et le traitement IntelliMix embarqué pour un son clair et homogène. Le MXA320 peut être configuré via le logiciel Shure Designer et géré à distance avec ShureCloud, ce qui facilite le déploiement et la standardisation dans les petites et moyennes salles. Il est compact et discret, compatible avec Microsoft Teams et Zoom, et adapté à des installations à grande échelle dans différents types de salles de réunion.