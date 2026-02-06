Astra

La gamme Astra comprend trois projecteurs IP65 à LED RVB+Lime : l’Astra105HD avec sept LEDs de 15 W pour 3 000 lm, l’Astra180HD avec 12 LEDs pour 6 300 lm et l’Astra270HD avec 18 LEDs pour 10 800 lm. Les trois modèles acceptent des filtres clipsables de 20°, 40°, 60° et 60×10°. Ils peuvent être pilotés via une application Bluetooth pour créer un réseau maillé ou configurés à distance en DMX pour une utilisation filaire sur console lumière.

Heritage

La gamme Héritage comprend des projecteurs théâtre avec une découpe et un Fresnel de 500 W LED RVB+Ambre+Lime+Cyan, ainsi qu’un second Fresnel compact de moins de 250 W utilisant la même source LED. Les projecteurs utilisent un moteur LED RVBALC couvrant l’ensemble du spectre des blancs et permettent un réglage d’un canal de blanc calibré sur le corps noir. Ils peuvent également fonctionner en mode X, Y dans l’espace colorimétrique CIE 1931 pour un contrôle précis de la couleur.

Ulys

Le projecteur autonome sur batterie Ulys utilise une source LED RVB+Lime en format 7×20 W et est classé IP65. Il est fourni en flight-case rechargeable contenant quatre projecteurs et leurs accessoires (filtres 20°, 40° et 60×10°, volet huit pans amovible, télécommande). Ulys intègre la fonction Emergency, qui restitue l’état lumineux enregistré en cas de coupure d’alimentation, et le mode Battery Disconnected pour préserver la batterie lors d’utilisations prolongées. Le pilotage peut se faire sans fil via Wireless Solution ou depuis un smartphone avec application Bluetooth.