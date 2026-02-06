DME3 – DME5 – XMS

Yamaha présente plusieurs nouveaux produits dédiés à l’installation : les processeurs DME3 et DME5 entièrement configurables, opérant à 96kHz comme le DME7, compatibles Dante et avec des entrées/sorties analogiques flexibles. Ils sont accompagnés de la série d’amplificateurs XMS 4 et 8 canaux, de 600W à 2400W, disponibles en versions standard ou Dante. Des panneaux de contrôle permettent de créer des solutions complètes, le tout configurable grâce à la version 3 de la suite logicielle ProVisionaire.

CC1

En plus d’offrir de nombreuses commandes et raccourcis pour les stations de travail audionumériques, le contrôleur USB Yamaha CC1 possède 12 boutons LCD ultra-réactifs et un fader motorisé, permettant d’optimiser le flux de travail. L’intégration transparente avec des marques du secteur telles que Elgato, OBS et Steinberg permet de l’utiliser dans une variété de plateformes et d’applications, de la production musicale à l’enregistrement, en passant par les podcasts/streams et même les performances hybrides en direct.

STAGEPAS 100 BTR mkII

Le STAGEPAS 100 BTR mkII reprend les atouts de la gamme, comme le haut-parleur coaxial 6,5”+1,4”, les entrées combo et mini-jack, le coffret pratique et polyvalent, et intègre à présent des fonctionnalités d’E/S audio via Bluetooth ainsi qu’une connexion USB-C deux entrées/deux sorties audio. Avec une recharge rapide USB de 60 à 100 W, son autonomie peut atteindre six heures.

Série MGX

Yamaha présente des consoles innovantes basées sur la polyvalence et la fiabilité à la fois des consoles analogiques MG et des consoles numériques DM3. Venant s’intercaler entre ces deux gammes, les MGX proposent de l’enregistrement multipistes dans une qualité 96kHz, des traitements haut de gamme, du Bluetooth et même de l’acquisition vidéo sur certaines versions. Déclinées en 12 et 16 entrées, elles sont disponibles en noir et en blanc.

Série URX

Les interfaces audio URX 32 bits/192 kHz proposent une connectivité de jusqu’à six entrées/quatre sorties, un mixage DSP et une interface LCD tactile. Elles viennent coiffer la gamme d’interfaces Yamaha UR-mk3 et URX-C, avec trois modèles équipés d’outils de mixage DSP, d’effets comme l’Autotune, et de nombreuses fonctions d’assistance. Comme sur les MGX, on peut y retrouver l’enregistrement multipistes sur carte microSD, l’Autotune, l’acquisition vidéo HDMI, le tout avec une qualité audio irréprochable.