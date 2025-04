L’acoustique ne se résume pas au confort sonore. Elle peut aussi être un atout esthétique, apportant une identité visuelle forte et une atmosphère agréable. C’est la philosophie d’Isinac, qui conçoit des solutions acoustiques efficaces et design. Les solutions de la marque transforment l’acoustique en une expérience sensorielle. Les panneaux muraux et plafonniers absorbent le son tout en habillant l’espace. Leurs formes et couleurs personnalisables s’adaptent à chaque projet, ils sont conçus dans des matériaux recyclés et écoresponsables qui allient performance et durabilité. Que ce soit pour des bureaux, hôtels, restaurants, salles de réunion ou espaces culturels, ces solutions ne se cachent plus, elles subliment les lieux.