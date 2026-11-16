Le salon ISLE 2027 (International Smart Display and Integrated System Exhibition) se tiendra du 3 au 5 mars 2027 au Shenzhen World Exhibition & Convention Centre, en Chine. Cette édition réunira plus de 1 000 exposants sur une surface annoncée de 80 000 m², autour des technologies d’affichage LED et de l’intégration audiovisuelle. Les halls 6 à 8 seront consacrés aux écrans grand format et à leur chaîne de fabrication, tandis que le hall 5 présentera notamment des solutions de gestion et de contrôle de système audiovisuels, de traitement audio et vidéo et de conférence. Le salon proposera également aux visiteurs internationaux des visites d’usines après l’événement.

L’inscription est ouverte sur le site officiel du salon : https://www.isle.org.cn/audience/register?lang=en&locale=en