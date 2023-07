L’Aperta Sub XL peut supporter les subwoofers allant jusqu’à 72,5 kg et permet une gestion du spectre des basses fréquences. Le design ne gêne pas les pieds du subwoofer et reste visuellement discret tout en libérant tout le potentiel de l’enceinte. Des disques de tapis pour ancrer le sub dans des surfaces recouvertes de moquette sont inclus.