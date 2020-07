Résidant aujourd’hui à Paris, Jordan Magnée est belge. En parallèle de ses études d’architecte à Bruxelles, il s’intéresse au monde du spectacle jusqu’à réaliser qu’il se verrait bien y trouver un métier. Son diplôme d’architecte en poche, Jordan décide de partir à Londres pour suivre un master en scénographie digitale. Sa formation initiale lui a donné une perception aiguë de l’espace, les études de scénographie lui feront aborder la vidéo, la lumière et le spectacle en général.

Après avoir validé son master, il rejoint la société All Access Design, au sein de laquelle il participe à l’élaboration d’événements et tournées majeures, en intervenant en particulier sur la scénographie et la création vidéo. Il côtoie de multiples professionnels de la lumière et apprend le métier.

Lorsqu’en 2017 All Access est acquis par Moment Factory, Jordan choisit de voler de ses propres ailes en tant qu’indépendant, avec pour spécialité la direction artistique globale, incluant scénographie, vidéo et lumière, ce qui lui permet de décider, en bonne intelligence avec lui-même, de la place à donner à l’une et à l’autre sur chaque événement.

Jordan n’est pas éclairagiste de formation, ce qu’il vit comme un atout. Il ne s’interdit rien et va chercher les solutions qu’il pense les plus adaptées, sans a priori. Les technologies et effets spectaculaires des machines l’intéressent d’ailleurs bien moins que la recherche de volumes scénographiques signifiants. Pour la technique, il s’entoure de professionnels d’expérience, tels qu’Etienne Gennatas, qui pupitre la tournée d’Izïa. Etienne se voyait cinéaste. Il obtient un BTS audiovisuel, qu’il complète d’une maîtrise d’arts du spectacle, option cinéma. Pendant ses études, il réalise les lumières d’un spectacle, sur la demande d’une amie. Il y prend goût et commence à éclairer pour le théâtre. Viendront ensuite les soirées techno, avec les premiers asservis et les pupitres, avant l’événementiel. Il intervient professionnellement sur des événements majeurs à travers le monde, tels que le Forum économique mondial (forum de Davos). L’approche artistique lui manque et il répond alors à l’annonce d’un nouveau lieu qui recherche son régisseur lumière. Il s’agit de la Gaîté Lyrique, à Paris, où il est recruté. Il y rencontre beaucoup d’artistes et de techniciens, gagne en expérience, mais il choisit au bout d’un temps de quitter le lieu pour redevenir indépendant.Il travaille avec Jacques Rouveyrollis en tournée, sur les comédies musicales et en événementiel. Il collabore aussi avec l’équipe de All Access Design, où il rencontre Jordan, qui fera appel à lui pour le projet Izïa.

Nous retrouvons le duo lors de l’étape de Dijon. Le concert se déroule à La Vapeur, une salle de 1 200 places. Ce 12 mars, les mesures de précaution face à l’épidémie prévoyaient une limitation de la jauge à 1 000 personnes. L’artiste avait donc décidé de maintenir son concert en pré-voyant deux shows de suite en semi-jauge, 500 places à 19 h et 700 à 21 h.L’annonce d’Emmanuel Macron portant sur la limitation des jauges à 100 personnes dès le lendemain a coïncidé avec la fin du premier concert. L’artiste, l’équipe de la tournée et le public ont tout de suite compris qu’ils vivaient leur dernier spectacle avant un temps indéterminé.

Bouleversé, l’artiste a spontanément exprimé son désarroi face à la situation et à ses conséquences pour les métiers du spectacle. C’est dans ce contexte particulier qu’a été réalisée cette interview.