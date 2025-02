Président fondateur du groupe Novelty

Fort d’une implantation hexagonale et internationale, Groupe Novelty est aujourd’hui un acteur majeur des métiers de la prestation, de l’événementiel et de l’intégration. Une belle réussite pour cette société française créée et présidée par Jacques de La Guillonnière, qui nous a accordé un entretien privilégié mettant en perspective l’aventure de Groupe Novelty.

SONO Mag : Comme c’est le cas de nombre de ceux qui ont inventé les métiers de l’événementiel, vous avez été DJ. Parlez-nous de l’importance de cette expérience.

Jacques de La Guillonnière : J’ai en effet animé des soirées en tant que DJ et cela m’a tout de suite fait réaliser que j’aimais cette ambiance de fête et de partage avec le public. Cela m’a aussi permis de commencer à manipuler le matériel, empiler des boîtes, brancher des câbles, faire en sorte que tout fonctionne à l’heure dite. Ces premières expériences ne sont ni plus ni moins que les prémices de ce qui constitue aujourd’hui le cœur de compétences de Groupe Novelty. Seule l’échelle a changé.

SONO Mag : Qu’est-ce qui singularise Groupe Novelty, en France et à l’international ?

J. d. L. G. : Je pense que l’une de nos forces est liée à l’agrégation des multiples compétences. La valeur de chacune d’entre elles se voit démultipliée dans la synergie globale. Nous pouvons ainsi répondre de façon individualisée à chaque demande, quelles qu’en soient la spécificité et l’envergure.

SONO Mag : Que représente aujourd’hui Groupe Novelty dans le paysage des prestataires internationaux ?

J. d. L. G. : Nous sommes implantés à l’étranger, en Europe et au Moyen-Orient. Le chiffre d’affaires global consolidé de Groupe Novelty sera de l’ordre de 420 M€ cette année, ce qui nous positionne dans le peloton des prestataires majeurs implantés à l’international. Je pense à Creative Technologies, à PRG ou encore à Clair Brothers, ce dernier restant un cas un peu à part dans la mesure où c’est aussi un fabricant.

Outre notre signature french touch très appréciée, c’est sans doute notre approche globale des projets qui nous singularise.

À ma connaissance, nous sommes les seuls à pouvoir offrir un panel de compétences aussi vaste : bureau d’études et ingénierie, prestataire de service technique, spécialiste du son, du broadcast ou de l’immersion audio, structures scéniques, intégration, maintenance et vente d’occasion, backline, distribution, régie technique de lieux, distribution énergétique…

Notre progression est constante et nous étendons aussi peu à peu notre présence territoriale. Nous n’avons cependant pas du tout le goût de la marche forcée, du développement tous azimuts. Chaque nouvelle implantation est mûrie sur le temps long, en fonction des opportunités de rapprochement avec des structures qui partagent nos valeurs.

Nos équipes ont voyagé à Singapour la semaine dernière. Et nous travaillons également sur le potentiel du territoire américain. Il faut aussi veiller pour chaque cas à bien comprendre les enjeux réglementaires et économiques spécifiques au pays, c’est souvent assez compliqué. Mais nous ne courrons après personne, chaque nouvelle étape se déroule en son temps.

SONO Mag : De quoi êtes-vous aujourd’hui le plus fier dans l’aventure de Groupe Novelty ?

J. d. L. G. : Sans doute du fait que nous ayons réussi à associer une importante croissance externe et le respect des identités de chacune des sociétés qui ont intégré le groupe. Nous avons à chaque fois laissé aux équipes qui nous rejoignaient le temps qui leur était nécessaire à la transition, dans le respect des identités et des historiques spécifiques.

Citons l’exemple de la société De Préférence, entité très liée à son créateur Alain Français, tout à la fois extrêmement compétent et doté d’une forte personnalité. Nous pouvions craindre que sans Alain Français, De Pref perde beaucoup de sa substance. Mais les équipes mises en place par Alain se sont totalement approprié le projet et aujourd’hui, trois ans après le départ du fondateur, De Pref est toujours la même, avec ses savoir-faire reconnus. Ce type de transmission me rend très heureux.