L’entreprise ETC annonce le départ à la retraite de son PDG, Dick Titus, après 35 années de service, dont sept à la tête de l’entreprise. La présidente du conseil d’administration, Susan Foster, a salué son sens de la direction et son engagement, soulignant l’impact durable de son action sur l’entreprise.

Pour lui succéder, ETC nomme James Foster au poste de Président. Fort de plus de dix ans d’expérience au sein de l’entreprise, il a occupé plusieurs fonctions stratégiques, notamment en Recherche & Développement, Ressources Humaines, Gestion des acquisitions et Service Clients. Vice-président des finances depuis 2024 et membre du conseil d’administration depuis 2022, il entend poursuivre le développement et la dynamique d’innovation d’ETC.