JAMES LOUDSPEAKER CHEZ PILOTEFILMS

Le fabricant américain d’enceintes racheté il y a peu par Sonance vient renforcer et compléter son offre produits, avec plusieurs gammes d’enceintes « cabinets » ou « On Wall » ne nécessitant pas d’encastrement, des modèles de barres de son ou encore des modules home-cinéma ultimes. La majorité des enceintes de la marque est per–sonnalisable – coloris, finitions (notamment les grilles) ou dimensions – et peut même être entièrement conçue sur mesure. Les baffles des enceintes sont en aluminium de qualité aéronautique (excepté la gamme Maverick), ainsi que les haut-parleurs (les modèles haut de gamme peuvent recevoir des tweeters en béryllium). ■