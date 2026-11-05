La passion du son depuis 1981

Jazz à Vienne vit sa 45e édition, et réunit désormais chaque année, durant 17 jours de musique et sur quatre scènes, plus de 220 000 festivaliers et 1 000 artistes. Les trois quarts des concerts sont gratuits, et les solutions techniques déployées sont toujours à la pointe des évolutions dans le but d’offrir une excellence et un confort appréciés de tous. Alors, direction l’Isère pour un inventaire des options retenues pour l’accueil son.

Fort de son antériorité, du site exceptionnel qu’il occupe et de la qualité de l’accueil qu’il propose, le festival Jazz à Vienne (JAV) a acquis une notoriété internationale. Certains artistes majeurs sont des fidèles de l’événement et avec la programmation qui s’ouvre de plus en plus à des styles différents du jazz, beaucoup d’autres voient leur participation comme une forme de consécration. Et n’oublions pas le public, qui est, répertoire oblige, en majorité constitué de mélomanes très exigeants. Il arrive d’ailleurs que le festival reçoive des doléances matutinales sur la qualité d’un mixage qui a déplu !

L’accueil tant apprécié, c’est bien entendu la gentillesse et la disponibilité de tous, mais c’est aussi la réunion de matériel et de compétences techniques d’excellence. Côté son, l’équipe d’accueil du festival compte deux techniciens mobilisés pour la façade – accueil console, patch, système, coordination HF – deux autres en régie retour – mixage retours, plateau, relations artistes – et deux autres dédiés au patch général. L’équipe travaille ensemble depuis bien longtemps, pendant JAV, mais aussi le reste de l’année sur de multiples prestations en concerts et événementiel institutionnel.

De gauche à droite, l’assistant monitors Mathieu Plantevin, le responsable plateau/patch Pierre Thibon, l’ingé-son FOH Jean Lyonnet, le technicien plateau Gabin Collion, l’ingé-son FOH Philippe Mourdon et l’ingé-son retours Cyril Grolet. Pour compléter l’équipe, il faut ajouter l’assistant FOH Thomas Cazzaniga dont c’était le jour de repos.

Présent sur JAV depuis une quinzaine d’années, et désormais responsable du son de la façade du théâtre, Philippe Mourdon nous accueille sous le soleil de plomb de ce début d’été caniculaire. Il est accompagné de Jean Lyonnet, acteur historique du son de JAV, où il a commencé en 1993 en mixant les retours de la scène de l’hôtel de ville avant de devenir assistant FOH en 1994 au théâtre puis responsable de ce même son dès 1998. Philippe nous confie avoir énormément appris de Jean, au fil du compagnonnage qu’ils ont vécu à Vienne.

SONO Mag : Le site est assez singulier dans sa géométrie, quel choix est-il fait pour le dispositif de sonorisation ?

Philippe Mourdon : Le théâtre antique de Vienne date de 40 à 50 après J.-C. La zone utilisée pour le public de nos jours est typique de ce type de construction, et permet 7 500 places assises en pleine jauge, réparties sur un gradinage en pierres très vertical.