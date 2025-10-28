La 32e édition du festival Jazzellerault a adopté une approche innovante en matière de technologie audio immersive, combinant le déploiement de L-ISA avec une formation complète pour les ingénieurs invités. Alors que des artistes célèbres tels que Imagination featuring Leee John, Avishai Cohen Trio et Richard Galliano se produisaient à la salle L’Angelarde, leurs ingénieurs du son apprenaient les nuances du mixage spatial avec la technologie L-ISA. La collaboration entre Scène de Nuit – NT Event, fournisseur certifié L-Acoustics, et les divers ingénieurs du son internationaux participant au festival a transformé la mise en œuvre technique en une expérience d’apprentissage précieuse.