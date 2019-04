JB-LIGHTING ADOPTE KLING-NET

Le fabricant de matériel d’éclairage allemand ajoute à ses nouveaux produits la commande via le protocole créé par Arkaos. Les modèles Varyscan P18 hybrid, Sparx 18 LED et Sparx 30 twin zoom LED sont les premiers luminaires concernés. L’adoption de ce format va multiplier les possibilités d’intégration dans des configurations contenant de la vidéo et du mapping, le point fort du réseau Kling-Net. En effet, le logiciel développé par Arkaos permet de façon intuitive de jumeler, dans un même design, écrans LED, luminaires ponctuels et mappings complexes, les informations et capacités des sources lumineuses étant directement lues par le logiciel via le réseau. ■