JB Lighting P10 Profile

Made in Germany

La marque allemande JB Lighting, constructeur assez discret en France, se présente pourtant dans de grands stands lors de salons professionnels. Nous avons enfin pu tester une de leurs machines, par le biais de leur distributeur Expelec. Ils nous proposent le P10 Profile, Spot LED à couteaux de 330 W qui a deux grands frères, le P12 de 640 W et le P18 de 1 100 W. Et le tout est entièrement made in Germany. Voyons donc ce que cette marque a à nous proposer.

Découverte

P10 est disponible en trois modèles, P10 HP pour High Power, le plus lumineux mais avec un IRC de 70, P10 HC (pour High CRI) avec une source bridée à 65 % du HP, et le P10 WW, avec une source blanc chaud 3 200 K bridée à 50 % par rapport à celle du HP. À noter que sur le WW, on trouvera un filtre CTB, contre un CTO sur les deux autres.

D’extérieur, le P10 est une machine au profil atypique. En effet, JB Lighting place sur les bras de ses projecteurs de grandes poignées triangulaires qui font une saillie marquée. Les coques des branches sont jointes par le milieu et non de chaque côté, ce qui est assez inhabituel également. Le reste du projecteur est plus conventionnel, avec à l’avant de la base un écran sous lequel se situent les quatre boutons de paramétrage, et à l’arrière les connecteurs DMX cinq broches In/Out, deux Ethernets et l’alimentation en True1 In/Out déportée de chaque côté de la coque et très bas sur la machine. Sous le projecteur, on trouve huit emplacements pour Camlock, avec entraxe de 140 mm ou 224 mm, et un emplacement pour élingue de sécurité.

Source et optique

La source de 330 W de LEDs blanches est donnée pour une température de couleur de 6 800 K et un IRC de 70. Un filtre permet de monter l’indice de rendu des couleurs à 90. Un CTO linéaire va permettre de passer de 6 800 K à 3 200 K. Le zoom est donné de 4° à 60°, ce qui est énorme et qui ouvre potentiellement la porte à quelques manipulations marketing de chiffres (mais nous allons vérifier cela). Enfin, notons que la lentille frontale mesure 135 mm.

Les menus

Quatre touches Up, Down, Esc et Enter permettent de manipuler les paramètres. La combinaison Up-Down permet de tourner l’affichage à 180°, et Exc+Enter donne accès à des paramètres spécifiques tels que la calibration, la remote…

L’arborescence des menus est assez classique, avec des options intéressantes comme une correction magenta quand le mode 3 200 K est actif, la possibilité de mettre des limites aux moteurs pan/tilt/zoom, des courbes de gradation mais également des courbes pour la trichromie et le frost… De quoi configurer le projecteur comme vous le souhaitez. Deux modes DMX sont proposés, de 40 et 60 paramètres, rien que ça. On est sur un Profile à couteaux, ça reste donc assez logique. Le mode 2 convertit de nombreux paramètres en 16 bits, comme les couteaux, focus, zoom, iris… On trouve dans ces chartes deux frosts, un prisme, deux roues de gobos rotatives, iris, un paramètre sparkle intrigant, et même un autofocus.