1 000 W d’outre-Rhin

Nous avons récemment testé le P10 Profile de JB Lighting, constructeur allemand qui a la particularité de fabriquer entièrement ses produits à domicile. Ce projecteur de 330 W de LEDs blanches nous avait impressionnés par sa qualité et son bon rapport prix/prestations. Aujourd’hui, la marque nous propose de voir les choses en grand avec son frère aîné, le P15 Profile, que nous avons donc hâte d’essayer.

Une lyre taillée à la serpe

Comme pour le P10, plusieurs versions du même projecteur sont proposées par JB Lighting. Le P15 HC possède une LED de 5 800 K par défaut dont le but est de proposer la meilleure qualité de lumière possible (IRC de 92), avec comme contrainte une sortie lumineuse moins importante (environ 30 % de moins que le HP). Le P15 WW propose une LED de 3 200 K et un haut IRC également, avec 40 % moins de lumière que le HP. C’est donc cette dernière version, le P15 HP, que nous testons aujourd’hui. Avec un IRC de 73, celui-ci ne brille pas dans ce domaine, mais son but est de sortir le plus de lumière possible pour les grandes distances. Profile HP oblige, on va également trouver un module de couteaux.

Extérieurement, on retrouve les lignes du P10, à savoir une coque anguleuse (effet encore accentué par les deux saillies des poignées des lyres). La lentille est imposante et le refroidissement est représenté par de grandes grilles. C’est un grand projecteur dont le poids reste contenu avec 24 kg sur la balance (IP20 oblige, mais c’est bien agréable).

Sur la base, on va trouver un écran sous lequel se situent quatre boutons, et à l’arrière on retrouve la même configuration que le P10, à savoir double Ethernet plus DMX In/Out cinq broches en face de nous et les connecteurs d’alimentation In/Out True1 de chaque côté en biais. Sous le projecteur nous attendent une élingue de sécurité et huit camlocks d’entraxe 140 mm permettant d’envisager quatre façons différentes de placer les crochets.