JBL 104-BT, MONITEURS COMPACTS AVEC BLUETOOTH

Disponibles en blanc ou en noir, ces enceintes du fabricant américain JBL complètent la série 1, au catalogue depuis plus de soixante-dix ans. Elles se destinent aux musiciens, producteurs, podcasteurs et vloggeurs, ainsi qu’aux ingénieurs du son désireux de posséder un système de diffusion portable de qualité, sans fil via Bluetooth ou avec câblage RCA ou jack, (les signaux des entrées peuvent aussi se combiner). Le coffret inclut deux haut-parleurs coaxiaux, de 12 cm et 19 mm, une amplification 60 W et un design acoustique innovant capable de reproduire le son avec une finesse remarquable. Le design est optimisé pour une utilisation sur un bureau. Une embase jack en face avant est prévue pour le branchement d’un casque. ■