Situé dans le 19e arrondissement de Paris, Boom Boom Villette a fait peau neuve en 2023 (anciennement Vill’up), offrant 25 000 m2 composés d’un cinéma, laser-game, mini-golf, et d’une scène événementielle capable d’accueillir concerts, DJ sets, spectacles et bien plus encore. Pour la diffusion sonore, BLIVE a choisi 26 enceintes C67P/T et 10 subwoofers C60PS/T JBL.