JBL au Cheval Blanc

À Paris, le luxueux hôtel Cheval Blanc a confié son installation domotique et audiovisuelle à l’intégrateur Henri. La sonorisation des parties communes, du spa, des salles de sports, de l’espace Limbar et des trois restaurants a été réalisée en JBL. La diffusion met en œuvre les plafonniers Control 24CT, Control 26CT, Control 47CT et Control 19CST. Les traitements audio sont pris en charge par BSS avec des processeurs programmables Soundweb London BLU-806 qui reçoivent les signaux à traiter sur un réseau Dante, complétés par des extensions d’entrées analogiques BLU-BIB. Ils les transfèrent ensuite via un réseau Blu-Link vers les systèmes d’amplification multicanaux composés de Crown DCI 8300N, DCI 8600N et DCI 41250N. ■ #jblpro #freevox