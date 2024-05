En juillet 2023, le Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur a lancé, en partenariat avec la Région Sud, la tournée « Ça, c’est le Sud », une initiative destinée à mettre en lumière les richesses de la région et à promouvoir un tourisme responsable et respectueux de l’environnement. Cette tournée a fait escale dans 15 villes et villages, proposant des spectacles gratuits et ouvert à tous les publics. Pour cet événement, le prestataire Pan Pot a mis en place une installation mettant en avant les produits de la marque JBL série SRX900 amplifiée, composée de 12 enceintes SRX910 et six subwoofers SRX928

.