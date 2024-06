Le festival de musique Couleurs Urbaines a pris place sur l’Esplanade marine à La Seyne-sur-Mer. La 15e édition a battu le record de fréquentation avec plus de 7 000 entrées. La société Pan Pot a mis en place des équipements JBL : seize enceintes VTX-V25, six subwoofers VTX-G28, six subwoofers VTX-S28 et quatre enceintes VTX-A8.