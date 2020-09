JBL CINEMA POUR LES PETITES SALLES

JBL s’adresse aux exploitants de petites et moyennes salles avec la série Cinema Expansion, qui comprend deux haut-parleurs trois voies (disponibles en modules M/HF et LF individuels dans des boîtiers séparés), deux subwoofers et un surround pour les LFE. Il offre les SPL les plus élevés de sa catégorie et couvre des pièces jusqu’à 26 m de profondeur et 12 m de large. Des fonctionnalités innovantes simplifient la mise en œuvre du système, avec des connexions faciles d’accès pour tout type d’installations, y compris Dolby Atmos et DTS: X. Les haut-parleurs JBL Cinema Expansion Series se combinent aux amplis Crown XLC avec le processeur cinéma JBL CPi2000 pour créer une solution de son cinéma entièrement intégrée. ■