Associant excellente acoustique et flexibilité nécessaire pour répondre à n’importe quel projet, la série JBL Control Contractor offre des performances haut de gamme pour un large éventail d’installations. Établissements d’enseignement, aéroports, restaurants, lieux de culte, espaces extérieurs et tout autre type d’infrastructure, avec une gamme complète d’enceintes, disponibles dans une palette de formes et de tailles différentes, la série JBL Control Contractor offre la liberté de construire des systèmes qui correspondent aux besoins architecturaux. Et combiner des haut-parleurs et caissons de basses Control série 40, 50 ou 60 permet de créer l’équilibre parfait entre les aigus, les médiums et les graves. ■