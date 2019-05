JBL EN LIGNE POUR LA COUPE

Le Racing Club de Strasbourg a organisé un événement pour la finale de la Coupe de la Ligue. Pas moins de 2 000 personnes étaient conviées à Lille Grand Palais, dont les partenaires, les familles des joueurs, les nombreux intervenants et participants. Pour l’occasion, Produc’Son a déployé le système line array JBL, composé de 2 x 6 enceintes VTX-A8, 2 x 3 subwoofers VTX-B18, six VRX932LA et quatre VRX928LA amplifiés par les Vrack 4 de Crown, accompagné d’une console Soundcraft Vi400. En complément sur cette prestation, 80 dalles d’écrans LED StarPanel de Starway gérées par un Venus X1 de RGBlink. Une équipe gagnante ! ■