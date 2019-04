Installé à Vaulx-en-Velin (69), WeRide est un bike park pour BMX et VTT de 7 000 m² de pistes et circuits. Pour la diffusion de musique et d’annonces, Corama a installé un système de sonorisation d’enceintes suspendues JBL de la série Control Contractor 60. Seules 17 enceintes JBL C65P/T et sept enceintes JBL C64P/T ont suffi pour sonoriser ce volume ! ■