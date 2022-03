JBL EON700

La gamme EON700 comprend les enceintes EON710, EON712, EON715 et le subwoofer EON718S. Le mélangeur trois canaux intègre les technologies du dbx DriveRack, et les fonctions sont accessibles via un écran LCD couleur rétroéclairé ou l’application JBL Pro Connect. Le système est doté du streaming Bluetooth 5.0, d’un délai d’alignement intégré et d’options de fixation qui apportent polyvalence et options de configuration. L’atténuateur automatique abaisse le niveau de la musique lorsqu’un signal venant du micro est détecté, et un éliminateur automatique de larsen dbx est intégré. Deux connecteurs combo pour les entrées et une sortie cascade sur XLR pour des enceintes supplémentaires complètent les options de connectivité. ■