Pour les 10 ans de carrière du chanteur alsacien Robin Léon, Produc-son a déployé un dispositif technique au Zénith de Strasbourg devant près de 6 000 personnes. Plus de 50 techniciens ont assuré la production couvrant le son, la lumière et la vidéo. Côté son, des enceintes JBL des séries VTX-A et VTX-V, amplifiées par des Vrack 4 Crown, ont été utilisées pour la diffusion dans la salle. La scénographie intégrait un ensemble de projecteurs Starway comprenant les modèles Enzo, Daytona et Baracca 360, complétés par 95 m² de Starmedia pour la partie visuelle.