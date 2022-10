JBL étend la gamme Control Contractor

Les nouveaux produits comprennent des haut-parleurs muraux, des transducteurs suspendus, des modèles destinés aux jardins, et des subwoofers offrant un son de qualité et des choix de couverture larges et ciblés pour une gamme d’applications commerciales intérieures et extérieures. Tous les produits sont équipés de transformateurs pour une utilisation dans des systèmes distribués et sont commutables pour un fonctionnement basse impédance. Les nouveaux modèles sont la suspension Control 68HP, les enceintes murales SLP12/T et SLP14/T, les diffuseurs à piqueter GSF3 et GSF6, les subwoofers GSB8 et GSB12 et le « champignon » Control 89MS. ■