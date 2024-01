JBL IRX ONE

Le système colonne multipositions signé JBL

Plus petit et compact, le IRX One vient s’ajouter aux systèmes colonnes déjà existants de JBL (Eon One MK2 et PRX One), mais s’oriente plutôt vers l’entrée de gamme avec des fonctionnalités simplifiées. La marque a privilégié la simplicité d’utilisation et de transport afin de permettre la mise en œuvre du produit en quelques secondes. L’ensemble du système (barres d’extensions et enceinte médium-aigu) est intégré à l’arrière du module de grave.

Le IRX One vient compléter la gamme portable de colonnes amplifiées du fabricant avec ce tout nouveau système tout inclus résolument orienté portabilité et facilité d’utilisation. Il comprend un ensemble acoustique composé d’un caisson de grave 8’’, d’un assemblage spécifique de six haut-parleurs médium-aigu de 2’’ et d’un mélangeur trois entrées avec Bluetooth 5.0. Trois positions d’écoute sont possibles à l’aide de deux barres d’extension qui permettent de monter la section médium-aigu à différentes hauteurs.

DESCRIPTION DU SYSTÈME

Le IRX One est un système colonne amplifiée deux voies de 26 cm de large par 40 cm de profondeur et sur une hauteur variable. En effet, trois positions d’écoutes sont disponibles à l’aide des deux barres d’extensions fournies. La première position (basse) consiste à placer la colonne de son de six haut-parleurs directement dans le connecteur présent en face avant du module de grave.

Le centre acoustique des six haut-parleurs se trouve alors autour de 90 cm du sol. La deuxième option de montage serait d’utiliser une colonne d’extension puis la colonne médium-aigu pour atteindre une hauteur de 140 cm.

La dernière possibilité est d’utiliser les deux barres d’extension afin d’obtenir une hauteur de 190 cm pour des applications où le besoin en portée est plus important.

Deux barres d’extension afin de positionner le centre du bloc médium-aigu à 1,9 m du sol.

Un système de calibration automatique est disponible pour optimiser le rendu en fonction du nombre de barres d’extension utilisées. Sa poignée ergonomique centrale permet de transporter assez facilement l’enceinte de 15 kg d’une seule main sans trop d’effort.

Côté acoustique, le système est équipé d’un haut-parleur 8’’ situé dans la base de la colonne, permettant une réponse étendue jusqu’à 40 Hz grâce à une conception bass-reflex. La section médium-aigu reprend le concept d’un arrangement line array en C de six haut-parleurs 2’’ large bande, précisément orienté pour une clarté améliorée et une couverture large sans interférence.

Ce montage spécifique est déjà utilisé par la marque sur le bien connu EON One MK2. D’après nos mesures, la fréquence de raccordement entre le haut-parleur de grave et la section médium-aigu se situe autour de 250 Hz.

Le système délivre une pression acoustique de 118 dB SPL en crête. La bande passante annoncée est de 40 Hz à 20 kHz à -10 dB. La directivité est large puisque le fabricant communique une ouverture de 160° sur le plan horizontal et 80° sur le plan vertical. L’amplification (classe D) développe 1 300 W en crête.