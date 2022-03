L’enceinte dalle de plafond JBL LCT 81C/TM est conçue pour s’intégrer directement dans un plafond suspendu standard de 600 x 600 mm sans configuration particulière. Elle est adaptée aux applications de diffusion où la clarté de la parole et de la musique est essentielle, comme les salles de classe, les bureaux, les systèmes d’annonce, les aéroports et les magasins. Discrète, elle diffuse un son clair sur une large bande passante, grâce à un haut-parleur double dôme de 8’’ équipé d’une bobine 1’’. Elle offre une dispersion de 100°, pour une plus grande couverture sonore avec moins d’enceintes, et sa sensibilité de 96 dB permet un volume sonore maximal avec une amplification raisonnée. ■