JBL ONE SÉRIE 104, MONITEURS NOMADES

Ces enceintes actives, discrètes et élégantes, se placent idéalement de part et d’autre d’un écran. Elles développent 60 W de classe D et leur sensibilité est de 87 dB/1 m.

Dotées de deux voies coaxiales (haut-parleur de 118 mm et tweeter de 19 mm), leur réponse s’étend de 60 Hz à 20 kHz. Elles sont câblées en cascade et le volume global s’ajuste sur la façade de l’une des deux enceintes. Elles disposent d’entrées symétriques sur jack 6,35 et asymétriques sur RCA.

Une sortie casque est aussi disponible en face avant. Sur le stand de l’ISE, elles étaient proposées à l’écoute avec un multipiste Audacity, mais difficile de se faire une opinion avec le brouhaha ambiant. A écouter au calme, donc. ■