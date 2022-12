JBL Performance est une application complète conçue pour contrôler, configurer et surveiller les systèmes de sonorisation de la série SRX900 dans les applications live. S’appuyant sur JBL HiQNet Performance Manager, une approche basée sur le flux de travail guide l’utilisateur à travers les étapes de conception, de test, de réglage et de surveillance du système. Une interface intuitive de type glisser-déposer permet de créer rapidement des groupes de systèmes qui tirent parti du puissant traitement du signal sur l’appareil, y compris les filtres de gain, de retard, d’égalisation et d’étalonnage du réseau, pour un processus efficace de réglage et d’optimisation. ■