JBL Performance

Voici une application pour contrôler, configurer et surveiller les systèmes audio de la série SRX900. Une approche basée sur le flux de travail guide l’utilisateur au long des étapes de conception, de test, de réglage et de surveillance. Une interface intuitive par glisser-déposer crée rapidement des groupes qui tirent parti du puissant traitement du signal sur l’appareil. Le test des appareils en temps réel et la surveillance du système garantissent que tout fonctionne comme prévu. Le protocole HControl élimine la gestion des adresses IP sur le site et fonctionne de manière transparente sur du matériel réseau standard tout en étant entièrement compatible avec le Wi-Fi. ■