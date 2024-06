Disponible pour les appareils Android et iOS et gratuit à vie, JBL Pro Connect simplifie la gestion de certains haut-parleurs et systèmes de sonorisation portables JBL, notamment les modèles JBL PRX One, EON One MK2, EON700, PRX900 et EON One Compact. Les fonctions de JBL Pro Connect comprennent le réglage des niveaux de volume, l’ajustement de l’égalisation, l’activation de la réverbération et des effets Lexicon et le traitement du signal dbx Digital DriveRack, le ducking personnalisé, l’enregistrement et le rappel des préréglages et bien plus encore. La V2 simplifie l’utilisation, est compatible Bluetooth 5.0, propose un mode de démo, une visu plein écran et un choix pré/post faders.