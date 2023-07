JBL PRX 915

Du renouveau chez JBL Pro

JBL Pro est un fabricant historique d’une large gamme de produits allant des petites enceintes d’installation jusqu’aux gros systèmes de touring en passant par une gamme broadcast et cinéma. La famille PRX se positionne plutôt dans le haut de gamme du marché des enceintes amplifiées portable et vient remplacer la gamme PRX 800, en modifiant entièrement la conception acoustique des produits…

La gamme PRX 900 s’étoffe et gagne en cohérence par rapport à la série PRX 800 qu’elle vient remplacer. L’enceinte PRX 915 est le modèle le plus imposant de la famille PRX, comprenant respectivement trois références d’enceinte large bande, commençant avec un modèle 8’’ (PRX 908), un 12’’ (PRX 912) et pour finir avec le 15’’ (PRX 915).

La famille PRX s’accompagne aussi de deux subs amplifiés sur la base d’un haut-parleur 15’’ (PRX 915 XLF) et d’un haut-parleur 18’’ (PRX 918 XLF).

DESCRIPTION DU SYSTÈME

L’enceinte PRX 915 est une enceinte amplifiée deux voies actives, de 72 cm de hauteur par 46 cm de large et 38 cm de profondeur.

Elle embarque un haut-parleur de 15’’ pour la section grave et une compression 1,5’’ avec diaphragme polyannulaire pour l’aigu.

Une innovation dans cette gamme, le diaphragme polyannulaire.

La pression max crête est donnée à 133 dB SPL. La bande passante annoncée est de 60 Hz à 16 kHz à -3 dB et de 48 Hz à 19 kHz à -10 dB. En ce qui concerne l’ouverture horizontale, la directivité est de 90° pour 50° pour la verticale et ce grâce à l’utilisation du nouveau pavillon JBL Control Image.

L’amplification active deux voies (classe D) développe 2 000 W crête et 1 000 W en continu. L’enceinte pèse 24,1 kg, un poids en hausse par rapport à l’équivalent PRX 815, certainement dû à l’utilisation d’un haut-parleur 15’’ ferrite.

Deux poignées de transport permettent de la manipuler (une sur le dessus et une sur le côté gauche).

Six inserts M10 (deux sur la face supérieure, inférieure et arrière) permettent d’accrocher l’enceinte pour les installations fixes. Deux puits de 35 mm sont disponibles pour un montage sur pied.

CONNECTIQUE

Côté connectique, l’enceinte dispose de deux entrées symétriques combo XLR, une entrée auxiliaire mini-jack 3,5 mm, de deux sorties XLR mâle Pass Thru (signal identique à l’entrée correspondante sans fonctionnalité DSP) et enfin une sortie XLR mâle Mix Out permettant d’alimenter une autre enceinte large bande ou un sub.

Chaque entrée dispose de son potentiomètre de gain, de son indicateur de présence de signal et de saturation.