JBL PRX ONE

Le système de diffusion amplifié PRX One possède un niveau sonore maximum de 130 dB sur une large bande passante, pour une couverture sonore de grande profondeur, grâce à la conception personnalisée de sa colonne. Celle-ci comporte 12 tweeters utilisant la technologie JBL Aim, associée à un woofer Bass-reflex de 12” et une amplification intégrée de 2 000 W. Il est possible d’y connecter des équipements, avec alimentation fantôme dédiée et entrées Hi-Z sur connecteurs Neutrik ou via une liaison sans fil Bluetooth 5.0. Elle est dotée d’un mélangeur intégré intuitif sept canaux, conçu par Soundcraft pour régler des fonctions de mixage générales ou de traitements par canal, avec contrôle via l’application JBL Pro Conn ou écran LCD couleur intégré. ■