JBL SÉRIE 700, étude de la 715

Présentation

Nous l’avons déjà évoqué, la forme de la 715 est très classique, ce qui n’empêche en rien d’obtenir un résultat bien fini et esthétiquement irréprochable. C’est tout de même un produit JBL !

La caisse de l’enceinte est en polypropylène noir satiné, les perforations de la grille métallique sont hexagonales. Les dimensions (716 x 438 x 358 mm, H x L x P) peuvent laisser présager une masse importante. Il n’en est rien, les larges poignées installées sur le dessus et sur un des côtés de l’enceinte permettent sans difficulté la manipulation et le transport des 17 kg relevés sur la balance. La face avant est légèrement bombée, les deux faces latérales se finissent par un pan coupé aboutissant à la face arrière. Les deux angles des pans coupés sont identiques.

Cela ne permet pas d’obtenir deux inclinaisons différentes en position retour de scène mais offre la possibilité de faire des couplages en pair miroir. En fonction de la sonorité et de l’ouverture souhaitée, les deux enceintes seront posées au sol, haut-parleur côte à côte ou moteurs de compression côte à côte. Les différents points de contact que l’enceinte peut présenter avec un support – sol, table, praticable… – sont protégés à l’aide de bandes et de pieds en caoutchouc. Occupant la presque totalité de la face arrière, un panneau métallique supporte les commandes de réglages, l’écran LCD ainsi que les connecteurs audio et secteur. Pour une utilisation suspendue, la 715 est équipée de quatre inserts M10. Pour une utilisation sur pied, une embase de 35 mm de diamètre est prévue. Pour une utilisation en applique, une patère en forme de lyre est proposée en option.

Les éléments techniques et les composants internes

Les graves sont restitués par un haut-parleur de 15’’ équipé d’un aimant ferrite et d’une impédance de 4 Ω. Le haut du spectre l’est par un moteur néodyme 1’’ de 8 Ω d’impédance et référencé 2414H. La dispersion est de 90° horizontalement pour 60° verticalement. La puissance annoncée par JBL est de 650 W RMS. Le refroidissement est dit passif. Cela présente un double avantage : pas de bruit perturbateur et un entretien limité puisqu’il n’y a pas de risque d’intrusion de poussières et de saletés par les orifices des grilles des ventilateurs. L’amplification est de classe D. Le DSP est très complet. Pour plus de clarté, nous avons regroupé le détail des menus et fonctionnalités dans un tableau. Le pavillon du moteur fait partie du moulage de la face avant.