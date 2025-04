En remplacement de la série Control Contractor 20, la série Control 400 Enhanced Coverage propose une couverture sonore optimisée, des performances accrues et une installation simplifiée grâce à un système de fixation sans outil.

La technologie Coplanar RBI (CRBI) assure une diffusion sonore homogène, réduisant le nombre de haut-parleurs nécessaires. Le design comprend une grille magnétique pleine face, en blanc (peignable) ou en noir. La gamme inclut six modèles, dont les Control 426C/T, 424C/T, et un caisson de basses 8’’. Compatible 70 V/100 V et basse impédance, elle s’adapte à divers environnements d’installation.