JBL Venue Synthesis simulations en 3D

La 3D arrive chez JBL avec Venue Synthesis, logiciel gratuit permettant aux utilisateurs de simuler la couverture acoustique des systèmes d’enceintes JBL à toute échelle. Venue Synthesis permet d’effectuer des prévisions acoustiques en trois dimensions, de simuler les performances acoustiques et de valider l’équipement pour un montage sûr et sécurisé. Les utilisateurs peuvent créer ou importer des modèles de lieux en 3D, interagir avec des modèles 3D d’enceintes et d’accessoires JBL et prédire la couverture sur n’importe quel plan pour un système complet. Cette application remplace le Line Array Calculator de JBL.