JBL VTX A6, B15 et B15G

Le VTX A6 est un élément line array équipé d’un double 6,5’’. Compact et léger, c’est le plus petit de la ligne VTX à deux voies. Entièrement passif, il déploie les performances de la série VTX A, avec un facteur de forme réduit. Le caisson de basses compact VTX B15 s’accroche. Équipé en 15’’, il est idéal pour les applications en array ou empilées au sol, pour étendre la réponse dans les graves des systèmes de sonorisation VTX, y compris le VTX A6. Le modèle de caisson VTX B15G est acoustiquement identique au VTX B15, mais conçu sans accastillage, réduisant le poids et les coûts là où l’accrochage n’est pas nécessaire. ■